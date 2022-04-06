-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الدفاع: ترقبوا اعترافات حصرية للإرهابيين المقبوض عليهم بسكيكدة
الجزائر

وزارة الدفاع: ترقبوا اعترافات حصرية للإرهابيين المقبوض عليهم بسكيكدة

الشروق أونلاين
  • 485
  • 0
وزارة الدفاع: ترقبوا اعترافات حصرية للإرهابيين المقبوض عليهم بسكيكدة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن بث اعترافات حصرية أدلى بها الإرهابيون المقبوض عليهم في سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الإرهابيين تم القبض عليهم في عملية التمشيط التي قامت بع مفارز الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 16 مارس 2022،  التي تمت بغابة واد الدوار قرب بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة.

وأضاف البيان أن الاعترافات تضمنت تفاصيل حول نشاطهم وأعمالهم الإجرامية منذ التحاقهم بالجماعات الإرهابية  إلى غاية توقيفهم.

مقالات ذات صلة
تشديد العقوبة في حق هامل وولاة سابقين

تشديد العقوبة في حق هامل وولاة سابقين

كورونا في الجزائر: 5 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

كورونا في الجزائر: 5 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

سوسيتي جنرال يفتتح ثاني وكالة تعمل بالطاقة الشمسية بحاسي مسعود

سوسيتي جنرال يفتتح ثاني وكالة تعمل بالطاقة الشمسية بحاسي مسعود

بن زيان يستقبل سفير السعودية لتعزيز التبادل العلمي بين البلدين

بن زيان يستقبل سفير السعودية لتعزيز التبادل العلمي بين البلدين

صحفيو وعمال “ليبرتي” يستنكرون قرار غلق الجريدة

صحفيو وعمال “ليبرتي” يستنكرون قرار غلق الجريدة

إطار جزائري مقيم بالإمارات يستفيد من منحة رمضان بمغنية

إطار جزائري مقيم بالإمارات يستفيد من منحة رمضان بمغنية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد