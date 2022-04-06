وزارة الدفاع: ترقبوا اعترافات حصرية للإرهابيين المقبوض عليهم بسكيكدة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن بث اعترافات حصرية أدلى بها الإرهابيون المقبوض عليهم في سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الإرهابيين تم القبض عليهم في عملية التمشيط التي قامت بع مفارز الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 16 مارس 2022، التي تمت بغابة واد الدوار قرب بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة.

وأضاف البيان أن الاعترافات تضمنت تفاصيل حول نشاطهم وأعمالهم الإجرامية منذ التحاقهم بالجماعات الإرهابية إلى غاية توقيفهم.