وزارة الدفاع: تفكيك خلية إرهابية واسترجاع أسلحة وذخيرة

نفذت مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي عمليات نوعية بين 15 و21 أكتوبر 2025، أسفرت عن نتائج ميدانية هامة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحماية الحدود ومحاربة شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، فإن مفارز تابعة للقطاع العسكري بتمنراست في إقليم الناحية العسكرية السادسة تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة أشخاص، مع استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما سلّم الإرهابي حمو صالح أحمد المكنى “حمايدي” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وكان بحوزته سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وذخيرة ومعدات مختلفة. وفي سياق متصل، أوقفت مفارز أخرى سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي مجال محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 70 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطارين و98 كيلوغرامًا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبطت كيلوغرامًا واحدًا من الكوكايين وقرابة مليون وخمسمائة ألف قرص مهلوس (1.499.695).

كما أوقفت وحدات الجيش 405 أشخاص وضبطت 42 مركبة و345 مولدًا كهربائيًا و289 مطرقة ضغط و3 أجهزة كشف عن المعادن، إضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وفي عمليات أخرى، تم توقيف 16 شخصًا وحجز 3 بنادق صيد و11.499 لترًا من الوقود، إلى جانب 44 قنطارًا من مادة التبغ و13 طنًا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

أما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد أحبط حراس السواحل محاولات إبحار غير قانوني وأنقذوا 210 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 344 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.