وزارة الدفاع: تفكيك مجموعة إجرامية تابعة لحركة “ماك” الإرهابية

تضمّ 4 مقيمين غير شرعيين من جنسية مغربية

تمكّنت المصالح المركزية لأمن الجيش بولاية تيزي وزو، من تفكيك مجموعة إجرامية متكوّنة من 6 أشخاص ينتمون إلى حركة “ماك” الإرهابية. بينهم 4 أشخاص يحملون جنسية مغربية، ويقيمون في الجزائر بصفة غير قانونية.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد كان أفراد المجموعة الإجرامية “ينشطون بالمنطقة خلال فترة الانتخابات التشريعية، بهدف التشويش على السير الحسن لهذه العملية، ومنع المواطنين من المشاركة فيها”.

وتأتي هذه العملية، في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لضمان سلامة وأمن المواطنين، وعلى إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات، يضيف البيان.

كما تعكس “مدى يقظة مختلف المصالح الأمنية، وقدرتها على إحباط المخططات الإجرامية. من خلال توقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد”.