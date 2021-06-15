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الجزائر
نفت وجود الفريق شنقريحة في مهمة سرية بباريس

وزارة الدفاع تكذب “افتراءات” مجلة فرنسية

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع تكذب “افتراءات” مجلة فرنسية

نفت وزارة الدفاع الوطني، الافتراءات والأكاذيب التي أطلقها الموقع الالكتروني لمجلة “جون افريك”، بخصوص وجود رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنفريحة بباريس لمناقشة قضية الساحل.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع “في محاولة تضليلية مفضوحة، نشر الموقع الإلكتروني مجلة “Jeune Afrique” اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021، مقالا تحت عنوان “السعيد شنڤريحة، في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل”.

وتابع البيان “إن وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية للجزائر، وتؤكد أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها بلادنا”.

وشدد “بهذا الصدد تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتعلم لمن يهمهم الأمر أن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يُخفِ أبدا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن”.

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التعليقات
4
  • amine.dz

    وهكدا يبين لنا ان هذه المجلة jeune afrique تشهر مقالات كاذبة مقابل اموال اعداء الجزائر

    319
  • Ahmed

    يجب استعمال حق الرد.ثم رفع دعوى ضد المجلة.اما التكذيب في الجزائر فلا فائدة منه.

    -1
  • اسد

    كان بالإمكان تكذيب الخبر بجملة واحدة كأن تقول : قائد الاركان لم يسافر الى باريس او السكوت عن مثل هذه الاخبار، لأن هذا الفضاء واسع ، محاولة الرد تكون عملية افضل .

    3
  • Jijel koutama

    LE TORCHON JEUNE AFRIQUE EST FINANCER ENTIEREMENT PAR L ARGENT SALE (DU HACHICH ) DU MEKHZEN MAROCAIN .

    315

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