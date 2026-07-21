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الجزائر
حجز أكثر من قنطار وتوقيف 6 مهربين

وزارة الدفاع تكشف تفاصيل عملية نوعية ضد شبكة لتهريب الكوكايين

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع تكشف تفاصيل عملية نوعية ضد شبكة لتهريب الكوكايين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع توقيف ستة مهربين وحجز أكثر من قنطار من الكوكايين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مصالح أمن الجيش بالبليدة التابعة للناحية العسكرية الأولى، وبالتنسيق مع مصالح الجمارك بولايتي الجلفة والأغواط، نفذت عملية نوعية أسفرت عن توقيف ستة مهربين.

كما مكنت العملية من حجز 1.33 قنطار من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، إلى جانب عدد من السيارات السياحية وهواتف نقالة كانت تُستغل في نشاط الشبكة الإجرامي.

وأكدت الدفاع الوطني أن هذه النتائج الميدانية تعكس نجاعة التنسيق الأمني المشترك بين مختلف المصالح الأمنية، في إطار مواصلة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات.

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