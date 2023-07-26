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الجزائر

وزارة الدفاع تكشف عن حصيلة تدخلاتها الأسبوعية

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع تكشف عن حصيلة تدخلاتها الأسبوعية

كشفت وزارة الدفاع، عن حصيلة التدخلات التي نفذتها مختلف الوحدات والمفارز خلال الأسبوع ما قبل الأخير من شهر جويلية.

وحسب بيان للوزارة، فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 جويلية 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين، فيما تم كشف وتدمير قنبلة  تقليدية الصنع بالبليدة.

وفي إطار التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 30 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و82 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط كيلوغرامين (02) من مادة الكوكايين و(127032) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وإيليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (172) شخصا وضبطت (13) مركبة و(160) مولدا كهربائيا و(90) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (07) أشخاص آخرين وضبط (08) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(20) طن بالإضافة إلى (1531) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (18042) لتر بكل من تمنراست وأدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (60) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (235) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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