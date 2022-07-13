-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الدفاع تنشر الدليل الجديد للانخراط في صفوف الجيش

الشروق أونلاين
  • 1193
  • 0
وزارة الدفاع تنشر الدليل الجديد للانخراط في صفوف الجيش
أرشيف
جانب من مراسم تخرّج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال

أفرجت وزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء عن الدليل الجديد للراغبين في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي.

ويتضمن الدليل شروط تجنيد الطلبة الضباط العاملين وضباط ورجال الصف المتعاقدين، في القوات البرية، والجوية، والبحرية، وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

كما يشمل الدليل شروط التجنيد في صفوف الدرك الوطني، والحرس الجمهوري. إلى جانب مدارس أشبال الأمة، ومختلف المديريات والدوائر التابعة للجيش على غرار:

  • دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية،
  • المديرية المركزية للعتاد،
  • المديرية المركزية للوقود،
  • المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية،
  • مديرية الإعلام والاتصال،

الدليل من هنا.

مقالات ذات صلة
تجار يداومون شكليا وآخرون يتطوّعون

تجار يداومون شكليا وآخرون يتطوّعون

وفاة جزائري على متن باخرة طارق بن زياد بإسبانيا

وفاة جزائري على متن باخرة طارق بن زياد بإسبانيا

مفرغة وادي السمار تتحول إلى حديقة للترفيه

مفرغة وادي السمار تتحول إلى حديقة للترفيه

غرق 3 أطفال في بركة مائية بسبدو في تلمسان

غرق 3 أطفال في بركة مائية بسبدو في تلمسان

الإرث الاستعماري ثقيل والجزائر متمسكة برصيدها التاريخي

الإرث الاستعماري ثقيل والجزائر متمسكة برصيدها التاريخي

لا وفيات ولا كورونا ولا تائهون جزائريون في الحج

لا وفيات ولا كورونا ولا تائهون جزائريون في الحج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد