وزارة الدفاع تنشر الدليل الجديد للانخراط في صفوف الجيش

جانب من مراسم تخرّج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال

أفرجت وزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء عن الدليل الجديد للراغبين في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي.

ويتضمن الدليل شروط تجنيد الطلبة الضباط العاملين وضباط ورجال الصف المتعاقدين، في القوات البرية، والجوية، والبحرية، وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

كما يشمل الدليل شروط التجنيد في صفوف الدرك الوطني، والحرس الجمهوري. إلى جانب مدارس أشبال الأمة، ومختلف المديريات والدوائر التابعة للجيش على غرار:

دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية،

المديرية المركزية للعتاد،

المديرية المركزية للوقود،

المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية،

مديرية الإعلام والاتصال،

الدليل من هنا.