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وزارة الدفاع تنشر صور الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم بسكيكدة

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع تنشر صور الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم بسكيكدة

نشرت وزارة الدفاع الوطني صور الإرهابيين السبعة الذين تم القضاء عليهم، السبت، بولاية سكيكدة.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” منشور علقت عليه “صور الارهابيين الذين تم القضاء عليهم اليوم 19 فيفري 2022 من قبل مفارز للجيش الوطني الشعبي بدائرة القل ولاية سكيكدة”.

الدفاع

وتمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من القضاء على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع، السبت، أنه  في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، قضت مفارز للجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم السبت 19 فيفري 2022، على (07) إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وأضاف البيان أن هذه العملية التي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة إتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

 وتابع البيان “تأتي هذه العملية النوعية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد، مرة أخرى، مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وكذا عزم قواتنا المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل التراب الوطني”.

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