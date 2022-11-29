وزارة الدفاع تنفي تنظيم تمرين مشترك مع روسيا بالجزائر (فيديو)

فنّدت وزارة الدفاع الوطني يوم الإثنين، ما تداولته وسائل إعلام دولية، حول تنظيم تمرين تكتيكي مشترك بين الجزائر وروسيا في جنوب البلاد.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي عن بيان لوزارة الدفاع، فإن الأمر يتعلق “بتمرين كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي، في إطار مكافحة الإرهاب. لكن لم يتم إجراؤه”.

كما ذكّر المصدر ذاته، بأن “جميع التمارين المشتركة مع الجانب الروسي، أو أي شريك آخر، يتم الإعلان عنها من خلال البيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الدفاع”.