-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الدفاع تنفي تنظيم تمرين مشترك مع روسيا بالجزائر (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 469
  • 0
وزارة الدفاع تنفي تنظيم تمرين مشترك مع روسيا بالجزائر (فيديو)
أرشيف
تمرين عسكري سابق

فنّدت وزارة الدفاع الوطني يوم الإثنين، ما تداولته وسائل إعلام دولية، حول تنظيم تمرين تكتيكي مشترك بين الجزائر وروسيا في جنوب البلاد.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي عن بيان لوزارة الدفاع، فإن الأمر يتعلق “بتمرين كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي، في إطار مكافحة الإرهاب. لكن لم يتم إجراؤه”.

كما ذكّر المصدر ذاته، بأن “جميع التمارين المشتركة مع الجانب الروسي، أو أي شريك آخر، يتم الإعلان عنها من خلال البيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الدفاع”.

مقالات ذات صلة
المونديال.. فرصة لإنعاش عمليات الاحتيال عبر الانترنت

المونديال.. فرصة لإنعاش عمليات الاحتيال عبر الانترنت

قسوم: الترويج لأعمال العلماء المسلمين الجزائريين واجب

قسوم: الترويج لأعمال العلماء المسلمين الجزائريين واجب

سوناطراك تعلن عن مشاريع استثمارية بـ 3 ولايات

سوناطراك تعلن عن مشاريع استثمارية بـ 3 ولايات

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وأذربيجان

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وأذربيجان

إعانات مالية استثنائية لدعم المدارس المفلسة

إعانات مالية استثنائية لدعم المدارس المفلسة

الكورونا في الصين!

الكورونا في الصين!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد