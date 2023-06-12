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الجزائر

وزارة الدفاع: توقيف إرهابي بتمنراست

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: توقيف إرهابي بتمنراست
ح.م
صورة الإرهابي الموقوف

أوقفت مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري لتمنراست بالناحية العسكرية السادسة الإرهابي “ريكان أحمد” المُكنى “أبو خديجة”.

وأفاد بيان لوزراة الدفاع الوطني، الاثنين، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري لتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، من توقيف إرهابي الأحد.

وأضاف البيان “يتعلق الأمر بالإرهابي “ريكان أحمد” المُكنى “أبو خديجة”، الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.”

وتابع البيان “تأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني.”

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