وزارة الدفاع: توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الارهابية خلال أسبوع

أوقفت عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 17 عنصر دعم للجماعات الارهابية في عمليات منفصلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 مارس 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (17) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (08) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (14) قنطار و(52) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (31) تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم (39) كيلوغرام من نفس المادة و(32821) قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، (475) شخصا وضبطت (31) مركبة و(161) مولدا كهربائيا و(145) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (07) أشخاص آخرين وحجز (06) بنادق صيد بالإضافة إلى (17) قنطار من مادة التبغ بكل من خنشلة وسطيف وجانت.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (81664) لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف (184) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تيميمون وجانت وورڤلة وتلمسان والنعامة.