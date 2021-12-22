وزارة الدفاع: توقيف 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ديسمبر 2021.

وحسب بيان وزارة الدفاع “في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع بالشلف ومخبأ (01) للجماعات الإرهابية ببجاية”.

ضبط أكثر من 12 قنطار من الكيف المعالج على الحدود مع المغرب

من جهة أخرى كشفت الوزارة، عن إحباط محاولة إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، قدرت بـ 12 قنطار و25 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان وزارة الدفاع “أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (16) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(12) قنطار و(82) كيلوغرام من الكيف، في حين تم توقيف (19) تاجر مخدرات بحوزتهم (85) كيلوغرام من نفس المادة وكذا (45662) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

وأضاف “من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (258) شخصا وحجزت (10) مركبات و(101) مولدا كهربائيا و(88) مطرقة ضغط و(04) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

وتابع “تم توقيف (06) أشخاص آخرين وضبط (03) بنادق صيد و(110) قناطير من مادة التبغ و(17172) وحدة من مختلف المشروبات بكل من تيارت وبسكرة وباتنة وسطيف“.

وأشار إلى “أن حراس الحدود أحبطوا محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (2674) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس”.

وفي سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (261) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (161) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت والوادي وتلمسان والنعامة وبشار وتندوف، “يضيف البيان”.