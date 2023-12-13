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الجزائر

وزارة الدفاع: توقيف 3 مغاربة اخترقوا المياه الاقليمية

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: توقيف 3 مغاربة اخترقوا المياه الاقليمية

أوقفت وحدات من حرس السواحل التابعة للواجهة البحرية الغربية 03 أشخاص على متن دراجة مائية قاموا باختراق حدود المياه الإقليمية الغربية على بعد حوالي 7 أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي.

وكشف بيان لوزراة الدفاع الوطني أنه خلال دورية مراقبة وتأمين بمياهنا الإقليمية قامت صباح الإثنين 11 ديسمبر 2023 في حدود الساعة 08:40 وحدة من حرس السواحل التابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية بتوقيف 03 أشخاص على متن دراجة مائية قاموا باختراق حدود مياهنا الإقليمية الغربية على بعد حوالي 7 أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي.

وأفضت التحقيقات الأولية والتي ما تزال متواصلة إلى أن الأشخاص الموقوفين يحملون الجنسية المغربية.

هذه العملية تؤكد مرة أخرى مدى الجاهزية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لأفراد الجيش الوطني الشعبي خاصة في هذه المنطقة البحرية الحدودية التي تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

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