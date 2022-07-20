وزارة الدفاع: توقيف 6 تجار مخدرات وحجز 13 قنطارا من الكيف قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 6 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال أزيد من 13 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع، الأربعاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جويلية 2022، وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (06) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بــ(13) قنطار و(63) كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف (15) تاجر مخدرات آخرين وضبط (08) كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى (79539) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

وأضاف البيان أنه وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (66) شخصا وضبطت (08) مركبات و(31) مولدا كهربائيا و(15) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (05) أشخاص وضبط (01) بندقية صيد و(6.5) طن من مادة التبغ و(4.7) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من عين أمناس والجلفة والوادي وورڤلة، كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (7739) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (76) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (246) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (06) مخابئ للإرهابيين و(05) قنابل تقليدية الصنع ببومرداس.

توقيف 6 تجار مخدرات على الحدود مع المغرب

ويوم 13 جويلية 2022، أوقفت مفارز للجيش الوطني، 6 تجار مخدرات على الحدود مع المغرب، خلال الفترة الممتدة من 29 جوان إلى 12 جويلية 2022.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (06) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتابع البيان”تُقدر بـقنطارين (02) و(41) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (19) تاجر مخدرات آخرين وضبط قنطارين (02) و(71) كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى (172601) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية”.

وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (21) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأ(01) للإرهابيين و(06) قنابل تقليدية الصنع بكل من تبسة وعين الدفلى.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (96) شخصا وضبطت (26) مركبة و(248) مولدا كهربائيا و(150) مطرقة ضغط و(07) أجهزة كشف عن المعادن و(08) طن من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (04) أشخاص وضبط (01)مسدسا رشاش من نوع كلاشنيكوف و(01) خزان ذخيرة و(12) بندقية صيد و(6.9) طن من مادة التبغ و(25.3) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من عين أمناس وتبسة وخنشلة والوادي وبسكرة والجلفة وباتنة وغرداية، كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (54358) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (123) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (437) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

توقيف 9 تجار مخدرات وحجز 13 قنطار من الكيف على الحدود المغربية

ويوم 22 جوان 2022، كشفت مفارز للجيش الوطني، أنه وخلال الأسبوع الثالث من شهر جوان 9 تجار مخدرات كما أحبطت محاولات ادخال أكثر من 13 قنطار من الكيف وهذا على الحدود المغربية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى21 جوان 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

حيث تم بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، توقيف 9 تجار مخدرات واحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ13 قنطار و68 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 9 كيلوغرام من نفس المادة و49831 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 83 شخصا وضبطت 21 مركبة و104 مولدا كهربائيا و47 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 9 أشخاص وضبط 10 بنادق صيد و13000 علبة سجائر و31 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورڤلة والوادي وعين ڤزام وباتنة وخنشلة. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ 32740 لتر بكل من برج باجي مختار والوادي وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 48 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 280 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

توقيف 6 تجار مخدرات على الحدود المغربية

وأحبطت عناصر الجيش الوطني خلال الأسبوع الثاني من شهر جوان محاولات ادخال أكثر من 7 قناطير من الكيف وتوقيف 6 تجار مخدرات على الحدود المغربية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 6 تجار مخدرات.

كما أحبطت المصالح ذاتها محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 7 قناطير و19 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 5 كيلوغرام من نفس المادة و48352 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أربعة 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا،

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 156 شخصا وضبطت 17 مركبة و38 مولدا كهربائيا و21 مطرقة ضغط و30 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 21 شخصا وضبط 19 بندقية صيد وثلاثة 3 مسدسات آلية و31065 علبة سجائر و28 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورڤلة والوادي والمسيلة وبسكرة وغرداية.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ 75409 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 84 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 152 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.