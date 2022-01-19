وزارة الدفاع: توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 جانفي 2022.

وحسب بيان لوزارة الدفاع “في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي (06) مخابئ للجماعات الإرهابية خلال عملية بحث وتمشيط بسكيكدة.”

توقيف 67 تاجر مخدرات

وكشفت وزارة الدفاع في حصيلتها الأسبوعية عن “توقيف (16) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بقنطارين (02) و(32) كيلوغرام من الكيف المعالج و(556) غرام من مادة الكوكايين”.

وأضاف “في حين تم توقيف (51) تاجر مخدرات آخرين وضبط (67,5) كيلوغرام من نفس المادة وكذا (357623) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

وأردف “من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (214) شخصا وضبطت (32) مركبة و(255) مولدا كهربائيا و(168) مطرقة ضغط و(06) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فضلا عن (50) طن من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم حجز (42) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و(35700) وحدة من مادة التبغ بكل من أدرار وعين ڨزام وورقلة والوادي وبسكرة”.

وتابع “كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (11866) لتر بكل من أدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس”.

وحسب البيان “في سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (111) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (58) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت وتبسة”.