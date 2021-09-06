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الجزائر

وزارة الدفاع: جلب مليوني جرعة لقاح مضاد لكورونا من الصين

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: جلب مليوني جرعة لقاح مضاد لكورونا من الصين

وصلت شحنة خاصة باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليوني (02) جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية لمطار بوفاريك على متن طائرة نقل عسكرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع، الاثنين، أنه في إطار دعم جهود المنظومة الصحية الوطنية وتوفير الوسائل الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، حطت الأحد ، بالقاعدة الجوية بوفاريك طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة خاصة باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليوني جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية التي ستليها عمليات مماثلة لجلب دفعات أخرى من اللقاح سيتم استلامها خلال الأيام والأسابيع القادمة  تأتي تدعيما للمنظومة الصحية الوطنية.

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