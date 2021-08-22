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الجزائر

وزارة الدفاع: جلب مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: جلب مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

حطت بالقاعدة الجوية ببوفاريك طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي وعلى متنها شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تقدر بمليوني جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية.

و أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الوسائل الضرورية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19, حطت صباح الأحد بالقاعدة الجوية بوفاريك (الناحية العسكرية الأولى) طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي على متنها شحنة من اللقاحات تقدر بـمليوني (2.000.000) جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية”.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية “تدخل في إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية باللقاحات والمعدات الطبية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء”.

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