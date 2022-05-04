وزارة الدفاع: حجز أزيد من 7 قناطير مـن المخدرات مصدرها المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 8 تجار مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ7 قناطير و42 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وأفادت حصيلة وزارة الدفاع الوطني“في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (08) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بسبعة (07) قناطير و(42) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (17) تاجر مخدرات آخرين وضبط (126,6) كيلوغرام من نفس المادة وكذا (71625) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وعين ڤزام وتندوف، (103) شخصا وضبطت (14) مركبات و(97) مولدا كهربائيا و(52) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (16084) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار والوادي.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (20) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (82) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وتلمسان وتندوف وإن أمناس وأدرار.