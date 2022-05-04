-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار غزيرة عبر 19 ولاية يومي الأربعاء والخميس
الجزائر

وزارة الدفاع: حجز أزيد من 7 قناطير مـن المخدرات مصدرها المغرب

الشروق أونلاين
  • 89
  • 0
وزارة الدفاع: حجز أزيد من 7 قناطير مـن المخدرات مصدرها المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 8 تجار مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ7 قناطير و42 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وأفادت حصيلة وزارة الدفاع الوطني“في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (08) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بسبعة (07) قناطير و(42) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (17) تاجر مخدرات آخرين وضبط (126,6) كيلوغرام من نفس المادة وكذا (71625) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وعين ڤزام وتندوف، (103) شخصا وضبطت (14) مركبات و(97) مولدا كهربائيا و(52) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (16084) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار والوادي.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (20) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (82) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وتلمسان وتندوف وإن أمناس وأدرار.

مقالات ذات صلة
10 سنوات للطيب لوح وبن هاشم وكونيناف

10 سنوات للطيب لوح وبن هاشم وكونيناف

الرئيس تبون يشيد بالحس التضامني للجزائريين خلال رمضان

الرئيس تبون يشيد بالحس التضامني للجزائريين خلال رمضان

يد الرّئيس تبون ممدودة لجميع الجزائريين بلا إقصاء

يد الرّئيس تبون ممدودة لجميع الجزائريين بلا إقصاء

كورونا في الجزائر: لا إصابات ولا وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

كورونا في الجزائر: لا إصابات ولا وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ملف حداد مجددا أمام مجلس قضاء وهران

ملف حداد مجددا أمام مجلس قضاء وهران

حملة الحصاد: جهاز عملياتي يرأسه ولاة الجمهورية لإنجاح العملية

حملة الحصاد: جهاز عملياتي يرأسه ولاة الجمهورية لإنجاح العملية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد