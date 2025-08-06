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الجزائر

وزارة الدفاع: حجز 4 قناطير من الكيف على الحدود المغربية

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: حجز 4 قناطير من الكيف على الحدود المغربية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، إضافة إلى إحباط محاولات إدخال أزيد من 4 قناطير من الكيف عبر الحدود مع الغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 30 جويلية إلى 5 أوت 2025، فقد تم كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية و13 لغما تقليدي الصنع بولاية خنشلة. كما تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي سياق مكافحة الجريمة المنظمة، تم توقيف 41 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال ما يعادل 4.78 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 1.15 مليون قرص مهلوس.

كما نفذت مفارز مشتركة عمليات نوعية في ولايات الجنوب، لاسيما تمنراست، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام وجانت، أسفرت عن توقيف 146 شخصًا، مع ضبط 23 مركبة، 150 مولدًا كهربائيًا، 107 مطارق ضغط، 65 جهاز كشف عن المعادن، وكميات معتبرة من خليط خام الذهب والحجارة، إلى جانب معدات تُستعمل في التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وفي عمليات أخرى، تم توقيف 6 أشخاص وحجز 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، 4 بنادق صيد، 32.060 لتر من الوقود، و14 طنًا من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة.

كما واصل حرس السواحل جهودهم في إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، حيث تم إنقاذ 20 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 276 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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