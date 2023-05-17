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وزارة الدفاع: حجز 6 قناطير من المخدرات على الحدود مع المغرب

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: حجز 6 قناطير من المخدرات على الحدود مع المغرب
ح.م
جانب من العملية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 34 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 6 قناطير و40 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطنين أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 ماي 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني:

وأضاف البيان أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (34) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (06) قناطير و(40) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (208021) قرص مهلوس.

وتابع البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة، فيما تم كشف وتدمير مخبأ (01) للجماعات الإرهابية وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع بكل من بومرداس وبسكرة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (902) شخصا وضبطت (35) مركبة و(282) مولدا كهربائيا و(197) مطرقة ضغط و(14) جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (13) شخصا آخر وضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(07) بنادق صيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(25) طن، بالإضافة إلى (14) قنطار من مادة التبغ و(6850) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (15445) لتر بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (20) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (92) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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