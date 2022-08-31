وزارة الدفاع: حجز 7 قناطير من المخدرات قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 53 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و69 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، قامت خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 أوت 2022، وبالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، أسفرت عن توقيف (53) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (07) قناطير و(69) كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط (237) غرام من مادة الكوكايين و(209271) قرصا مهلوسا.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وتابع البيان “من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (359) شخصا وضبطت (19) مركبة و(444) مولدا كهربائيا و(258) مطرقة ضغط و(08) أجهزة للكشف عن المعادن و(48,30) طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف (08) أشخاص وضبط (04) بنادق صيد ومسدس (01) آلي و(7938) خرطوشة وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ (08) أطنان وكذا (42,4) قنطار من مادة التبغ و(7816) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من ورقلة وبسكرة والوادي وبومرداس والجلفة وسطيف وباتنة وإن ڤزام. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ (35065) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس”.

وأضاف البيان”أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (136) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (315) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.