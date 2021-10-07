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الجزائر

وزارة الدفاع: ضبط أكثر من 10 قناطير من الكيف المعالج على الحدود مع المغرب

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: ضبط أكثر من 10 قناطير من الكيف المعالج على الحدود مع المغرب

ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أكثر من 10 قناطير من الكيف المعالج بإقليم المنطقة العسكرية الثالثة على الحدود مع المغرب.

وأوضحت الوزراة في بيان لها، الخميس، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 أكتوبر الجاري، بإقليم الناحية العسكرية الثالثة بالقرب من الحدود مع المغرب، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـأكثر من (10) قناطير.

وأضاف البيان أن هذه النتائج النوعية تأتي لتضاف إلى عديد العمليات التي تخوضها يوميا مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية، والتي مكّنت من إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب الناشطة على الحدود المغربية ترويجها في بلادنا.

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