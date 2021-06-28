وزارة الدفاع: طواف أعالي البحار الإسباني يتوقف في الجزائر

في زيارة تدوم ثلاثة أيام في اطار التعاون العسكري

رسى بميناء الجزائر، الاثنين، طواف أعالي البحار الإسباني « EPSP TORNADO-P44 » لحلف شمال الأطلسي، في توقف يدوم ثلاثة أيام.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري الجزائري المشترك مع حلف شمال الأطلسي.

وخلال هذا التوقف، قام قائد طواف أعالي البحار الإسباني مرفوقا بملحقي الدفاع الإسباني والإيطالي بزيارة مجاملة للسيد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.

يهدف هذا التوقف لتعزيز علاقات التعاون الثنائي العسكري بين قواتنا البحرية وحلف شمال الأطلسي.