-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
في زيارة تدوم ثلاثة أيام في اطار التعاون العسكري

وزارة الدفاع: طواف أعالي البحار الإسباني يتوقف في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 1080
  • 0
وزارة الدفاع: طواف أعالي البحار الإسباني يتوقف في الجزائر

رسى بميناء الجزائر، الاثنين، طواف أعالي البحار الإسباني « EPSP TORNADO-P44 » لحلف شمال الأطلسي، في توقف يدوم ثلاثة أيام.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري الجزائري المشترك مع حلف شمال الأطلسي.

وخلال  هذا التوقف، قام قائد طواف أعالي البحار الإسباني مرفوقا بملحقي الدفاع الإسباني والإيطالي بزيارة مجاملة للسيد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.

يهدف هذا التوقف لتعزيز علاقات التعاون الثنائي العسكري بين قواتنا البحرية وحلف شمال الأطلسي.

مقالات ذات صلة
السكك الحديدية: رحلات مسائية استثنائية عبر هذه الخطوط!

السكك الحديدية: رحلات مسائية استثنائية عبر هذه الخطوط!

جزائريون محتجزون في ماليزيا وتايلاند يناشدون السلطات إنقاذهم

جزائريون محتجزون في ماليزيا وتايلاند يناشدون السلطات إنقاذهم

أخبار الجزائر ليوم السبت 26 جوان 2021

أخبار الجزائر ليوم السبت 26 جوان 2021

جراد يوقع على مرسوم حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي

جراد يوقع على مرسوم حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن قيادتي حمس والأرندي

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن قيادتي حمس والأرندي

الجلفة: انتشال جثتي طفلين من داخل بركة مائية

الجلفة: انتشال جثتي طفلين من داخل بركة مائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد