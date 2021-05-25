وزارة الدفاع: هكذا حاولت شبكة مغربية إغراق الجزائر بالنقود المزورة

تم حجز 4 ملايير سنتيم

تمكنت مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود من توقيف شبكة اجرامية بحوزتها مبلغ مالي يتجاوز 4 ملايير سنتيم منها 3 ملايير مزورة، وهذا بعدما حاولوا إدخالها بالتواطؤ مع شبكات مغربية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود، تمكنت “يوم 24 ماي 2021 بمنطقة واد بونعيم الحدودية، بلدية باب العسة، دائرة مغنية، ولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، من تفكيك شبكة إجرامية مُكونة من ستة (06) أشخاص”

وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة الإجرامية كان “بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملة الوطنية (فئتي 1000 و2000 دينار جزائري) بقيمة إجمالية تقدر بـأربعة (04) ملايير و(108,5) مليون سنتيم، منها مبلغ مالي مزور بقيمة ثلاثة (03) ملايير و(93) مليون سنتيم حاولوا إدخالها وترويجها بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية”.