وزارة الدفاع وسوناطراك ينظمان ملتقى حول تأمين المنشآت النفطية

نظمت سوناطراك بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ملتقى حول تأمين مواقع ومنشآت الطاقة في الجزائر.

وحسب بيان للمجمع فقد جرت فعاليات اليوم الدراسي، الأحد، بمقر المديرية العامة للشركة وبحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وممثلي وزارة الدفاع الوطني وكذا ممثلي الشركاء والأطراف المعنية في مجال سلامة منشآت المحروقات.

وتناول هذا اليوم الدراسي التحديات الراهنة التي تواجهها الشركات النفطية لحماية منشآتها الصناعية الطاقوية في ظل التهديدات الأمنية الجديدة وفي سياق التوترات الجيوسياسية الحالية التي تفرض تكييف وسائل الردع والوقاية والتدخل والتصدي لهذه التهديدات. يؤكد البيان.

وفي مداخلة له، شدد الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار على أهمية تحديث منظومة الحماية والتأمين للمنشآت الطاقوية التي تعد من الاهتمامات الرئيسية للمجمع ومسؤولية جد حساسة.

واعتبر حكار أن هذا الموضوع يؤثر مباشرة على أمن واستقرار النشاط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وكذا على تنفيذ الإلتزامات التعاقدية الدولية.

وأشار البيان إلى أن سوناطراك تبنت استراتيجية حماية اعتمدتها السلطات العليا في البلاد لحماية المنشآت الحيوية للطاقة، سواء من الناحية العملياتية ومن حيث تحديث وعصرنة الأنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن بعد.

وأوضح البيان أن الرهانات المستقبلية الجديدة تفرض بناء استراتيجيات وآليات عمل تواءم مع تطور التهديدات الأمنية لحماية فعالة لأدوات الإنتاج وتقييما جديدا لإجراءات الحماية المعتمدة.