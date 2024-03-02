وزارة الرياضة تشرع في التحضير لِدورة “الفيفا”

فضلا عن تظاهرات أُخرى

أدرجت وزارة الشباب والرياضة تنظيم التظاهرات الدولية بِالجزائر خلال الثلاثي الثاني للعام الجاري، ضمن جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع التنسيقي الذي أشرف عليه المدير العام للرياضة مصطفى علي حساني، ممثّلا لِوزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حمّاد. تمحور اللّقاء حول وضع خارطة طريق لِكلّ ما يتعلّق بهذه التظاهرات و تنظيمها.

و تستعدّ الجزائر لِاحتضان العديد من التظاهرات الرياضية الدولية في سنة 2024، بدءا بِدورة كرة القدم التابعة لـ “الفيفا”، والمبرمجة بِالعاصمة و عنابة ما بين الـ 18 والـ 26 من مارس الحالي. وذلك بِمشاركة فرق الجزائر نسخة الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، وبوليفيا وجنوب إفريقيا و أندورا. وكذلك دورة دولية للأواسط.

ومن بين المنافسات الدولية الأخرى التي تستضيفها الجزائر في العام الحالي، البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بِالكؤوس لِكرة اليد، بِوهران من الـ 16 إلى الـ 18 من أفريل المقبل. وأيضا مباراة الكأس الإفريقية الممتازة لِكرة اليد، بِالمدينة ذاتها في الـ 15 من الشهر الدّاخل.

كما تُنظّم الجزائر الطواف الدولي للدرّاجات، من الـ 11 إلى الـ 24 من ماي المقبل، وأيضا الجائزة الكبرى لِمدن العاصمة ووهران وعنابة. بِالإضافة إلى استكشاف الجزائر الخاص بِالدرّاجات النّارية، ما بين الـ 28 من أفريل والـ 4 من ماي المقبلَين. والطبعة الثالثة للرّالي الدولي للجمعية الوطنية لِترقية و تطوير الرياضة النسوية “الجزائر- غرداية- البيض- الجزائر” ما بين الـ 15 والـ 20 من ماي المقبل.