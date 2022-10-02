وزارة الرياضة تصدر بيانا حول التوظيف والترقية الاستثنائية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا حول مسابقة التوظيف والترقية الاستثائية التي تخص رياضيي النخبة والمستوى العالي.

وحسب ما أوضحه بيان للوزارة فقد تمت معالجة وتصفية ملفات كل المسجلين عبر المنصة الرقمية، ومن طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ملف التوظيف، على أن يتم الإعلان عن القوائم الاسمية للمقبولين خلال الايام القريبة، عبر الوسائط الاعلامية للوزارة.

كما طلبت وزارة الرياضة من المترشحين الواردة أسماؤهم في قائمة المعنيين بالتحيين سحب استمارة المعلومات المدرجة على المنصة الرقمية https://survey.mjs.gov.dz/ والمصادقة عليها من طرف اتحادياتهم وإيداعها لدى مصالح المديرية العامة للرياضة وهذا في أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ الإعلان.