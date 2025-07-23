وزارة الرياضة تعتمد “نظام LMD” وتعلن عن إنشاء معهد وطني جديد ببسكرة

أعلنت وزارة الرياضة، الأربعاء، عن اعتماد نظام “ليسانس – ماستر – دكتوراه” (LMD) رسميًا بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، بداية من الدخول الجامعي 2025–2026.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة التكوين الرياضي، وتجسيدًا لتوجيهات وزير الرياضة وليد صادي، الرامية إلى إرساء منظومة تكوينية عصرية وفعالة تستجيب للمستجدات العلمية والتكنولوجية في مجال علوم الرياضة.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة تنسيق مشترك بين وزارة الرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث صودق رسميًا على عروض التكوين الجديدة التي تقترحها المدرسة العليا بدالي إبراهيم، بما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو تكوين أكاديمي عالي المستوى قائم على البحث والتطبيق الميداني، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مختلف مهن وتخصصات الرياضة.

وفي سياق موازٍ، كشفت الوزارة عن تقدم الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بمشروع إنشاء المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجيات الرياضة بولاية بسكرة، في إطار المخطط الوطني لتوسيع شبكة مؤسسات التكوين وضمان عدالة التوزيع الجغرافي للهياكل التكوينية. وسيُعنى هذا المعهد بتكوين مدربين، مؤطرين، وإطارات عليا في التسيير الرياضي، بهدف تعزيز الاحترافية ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية في هذا المجال.

وأكدت وزارة الرياضة أن هذه الإصلاحات تسعى إلى الارتقاء بجودة التكوين والتأطير في التخصصات الرياضية، تعزيز البحث العلمي التطبيقي في علوم الرياضة، دعم التكامل المؤسساتي بين قطاعي التعليم العالي والرياضة وكذا ترسيخ مبدأ التخصص والاحترافية في مهن الرياضة على مختلف المستويات.

كما ثمّنت الوزارة دعم السلطات العمومية والشراكة الفعالة مع وزارة التعليم العالي، مجددة التزامها بمواصلة تنفيذ مشاريع بنيوية ترسخ دعائم منظومة رياضية وطنية تقوم على الكفاءة والمعرفة.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة سعيها إلى تسوية وضعية جميع خريجي مؤسسات التكوين التابعة لوصايتها، لاسيما الحاصلين على شهادات مستشار الرياضة ومربي رئيسي في الأنشطة البدنية والرياضية، من خلال العمل على مطابقة هذه الشهادات مع نظام الماستر، بما يضمن الاعتراف الأكاديمي والمهني بها، ويعزز مبدأ الإنصاف في المسار المهني لهؤلاء الخريجين.