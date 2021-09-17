وزارة الرياضة: فتح الملاعب أمام هذه الفئة من الجماهير فقط

قرّرت وزارة الشباب والرياضة، فتح الملاعب والقاعات الرياضية في مختلف الرياضات أمام فئة محددة من الجماهير بداية من الموسم الجديد.

وجاء في بيان للوزارة أنه يسمح للجماهير بحضور المباريات، شريطة تقديم الجواز الصحي، الذي يؤكد تلقي المناصر للقاح، وبالتالي فإن دخول الملاعب والقاعات الرياضية سيقتصر فقط على فئة الجماهير التي خضعت للتلقيح.

وأضاف بيان وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر فتح جميع المنشآت الرياضية العمومية والخاصة وإستئناف الأنشطة والمنافسات الرياضية في كل الاختصاصات، وذلك في ظل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد.

وغابت الجماهير عن الملاعب والقاعات الرياضية منذ منتصف الموسم ما قبل الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا في الجزائر، وبقرار الوزارة القاضي بعودة الجماهير، فإن الروح ستعود مجددا إلى المدرجات المهجورة.

بيان الوزارة

تذكيرا لقرار السيد الوزير الأول الصادر يوم 13 سبتمبر 2021 القاضي بتخفيف التدابير الصحية، و في إطار استئناف الأنشطة الرياضية و الشبانية، تقرر فتح جميع المنشآت الرياضية العمومية و الخاصة و استئناف الأنشطة و المنافسات ألرياضية في كل الاختصاصات و ذلك في ظل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد.

كما سيتم فتح الملاعب و القاعات الرياضية للمناصرين في مختلف الرياضات شريطة تقديم الجواز الصحي (passe sanitaire) الذي يثبت تلقي اللقاح.