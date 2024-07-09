وزارة السكن: أكثر من 940 ألف مكتتب في “عدل 3”.. والتسجيلات مستمرّة

كافة المكتتبين ستصلهم رسالة نصيّة تؤكد نجاح تسجيلهم في المنصة

قالت وزارة السكن والعمران والمدينة يوم الثلاثاء في بيان، إن أكثر من 940 ألف مواطن تمكنوا من التسجيل في المنصة الرقمية للاكتتاب في برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن منصة التسجيل قد فُتحت لليوم الخامس على التوالي من الساعة الثامنة 8:00 صباحا إلى غاية السادسة 18:00 مساء.

حيث بلغ عدد المسجّلين إلى غاية الساعة المذكورة 940.626 مكتتب عبر كامل التراب الوطني. مع استمرار عملية التسجيل يوم الأربعاء 8 جويلية 2024 في نفس التوقيت.

من جهتها، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) مساء الأحد، أن جميع المواطنين الذين تمكنوا من التسجيل في منصة الاكتتاب للاستفادة من سكنات “عدل 3″، سيتلقون رسالة نصية تؤكد نجاح تسجيلهم في البرنامج.

عدد المسجّلين في منصة الاكتتاب للاستفادة من سكنات “عدل 3” حسب تصريحات وزارة السكن اليوم الأول 5 جويلية: 358 ألف مكتتب (إلى غاية العاشرة 10:00 من صباح اليوم الموالي)

358 ألف مكتتب (إلى غاية العاشرة 10:00 من صباح اليوم الموالي) اليوم الثاني 6 جويلية: +94.000 ألف مكتتب،

+94.000 ألف مكتتب، اليوم الثالث 7 جويلية: +58.000 ألف مكتتب،

+58.000 ألف مكتتب، اليوم الرابع 8 جويلية: +212.182 مكتتب،

+212.182 مكتتب، اليوم الخامس 9 جويلية: +217.627 مكتتب،

+217.627 مكتتب، إجمالي عدد المكتتبين في الأيام الثلاثة: 940.626 مكتتب.

وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان سابق يوم السبت، أنه “يعتبر مسجّلا كلّ من تلقى الرسالة الصوتية، بعد اتصاله بالرقم الثابت المعروض في المنصة”.

ويمكن لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاكتتاب في الصيغة السكنية المذكورة، التسجيل باتباع طريقتين:

باستخدام الحاسوب، عبر دخول هذا الرابط.

باستخدام الهواتف الذكية، عن طريق تحميل هذا التطبيق.

ويتمّ التسجيل باستعمال الحاسوب، من خلال ملأ الخانات الظاهرة في المنصة بالمعلومات التالية بـ:

ولاية الإقامة،

رقم التعريف الوطني،

رقم الضمان الاجتماعي،

ورقم الهاتف النقال.

في حين يمكن لمستعملي التطبيق الاكتفاء بتصوير بطاقة التعريف البيومترية التي تحمل رقم التعريف الوطني، وبطاقة الشفاء الحاملة لرقم الضمان الاجتماعي.

ليُطلب من المكتتب بعد ذلك، التأكّد من صحة المعلومات التي قام بإدراجها قبل تأكيد التسجيل. ثم التحقّق من رقمه الهاتفي، من خلال الاتصال برقم ثابت سيظهر على الشاشة بعد التأكيد.

وقد واجه عدد من المكتتبين الذين تمكنوا من التسجيل في المنصة، صعوبة في استصدار استمارة تأكيد التسجيل، بعد تأكيد أرقامهم الهاتفية.

كما أكدت الوزارة في بيان سابق، أن المنصة “عرفت بطءًا في عملية الولوج إليها، وذلك راجع للعدد الكبير من المتصفحين الراغبين في التسجيل”.

ماهي شروط التسجيل للاكتتاب في برنامج “عدل 3″؟

ويشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم.

إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.

كما يتوجب على المكتتبين لشراء هذه السكنات، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي: