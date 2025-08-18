وزارة السكن تؤكد عدم تسجيل أي أضرار على البنايات السكنية جراء الهزّة الأرضية في تبسة

بلغت شدّتها 5.8 درجات

أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة يوم الإثنين في بيان، عدم وجود أي أضرار على البنايات السكنية، جراء الهزّة الأرضية المسجّلة في تبسة.

وقالت الوزارة إنها “تابعت عن كثب، عبر مصالحها المختصة، تبعات الزلزال الذي وقع بولاية تبسة يوم الأحد”.

“وقد قامت هذه المصالح بعمليات المراقبة والمعاينة الميدانية، بالتنسيق مع مصالح ولاية تبسة، والمجلس البلدي لبلدية نقرين، حيث تبيّن عدم تسجيل أي أضرار تمس البنايات أو السكنات”، يضيف البيان.

وسجّلت مساء الأحد هزة أرضية بتبسة، بلغت شدّتها 5.8 درجات على سلم ريشتر، حسب ما رصده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

وحدّد مركز الهزة، التي وقعت عند الساعة 20:11 مساء، بـ 10كم جنوب شرق نڨرين ولاية تبسة.

وتبعت هذه الهزّة، أخرى ارتدادية بشدّة 4.7 درجات، عند الساعة 20:22، وحدّد مركزها بـ 26 كم جنوب شرق نڨرين ولاية تبسة.

وقالت مصالح الحماية المدنية، أنها لم تسجّل أي خسائر جراء الهزّتين، مؤكدة أنها تواصل عمليات التعرّف والاستطلاع.