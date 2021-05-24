وزارة السكن: تسليم أكثر من 3200 وحدة سكنية نهاية جوان!

بعد اللقاء الذي عقده الوزير مع إطاراته

من المنتظر أن يتم تسليم أكثر من 3200 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، على مستوى الجزائر العاصمة والبليدة، نهاية شهر جوان المقبل.

أشرف الإثنين ،محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة على ترأس اجتماع تقني ضم عددا من إطارات الوزارة على رأسهم الأمين العام ورئيسة الديوان.

الاجتماع خصص لتقديم حوصلة حول السكنات التي سيتم الانتهاء من أشغال إنجازها نهاية شهر جوان المقبل وهذا بالنسبة لولاية الجزائر وولاية البليدة وكذا رزنامة البرامج التي تعدّت نسبة الإنجاز بها %70 على مستوى هاتين الولايتين.

بالنسبة لولاية الجزائر

قدّم مدير السكن لولاية الجزائر عرضا مفصلاً حول عدد السكنات التي هي قيد الإنجاز من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري خاصة تلك المبرمجة للانتهاء من أشغالها نهاية شهر جوان وتلك التي وصلت نسبة انجازها 70 %.

بالنسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس فهو مكلف بالانتهاء من أشغال انجاز 240 وحدة سكنية نهاية شهر جوان المقبل.

أما ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء فهو مكلف بإنجاز 1440 وحدة سكنية من صيغة السكن العمومي الايجاري ببابا حسن ستكون جاهزة نهاية شهر جوان وهو حاليا قيد انجاز التهيئة الخارجية.

ديوان الترقية والتسيير العقاري حسين داي مكلف بانجاز57 سكن بسحاولة و232 سكن بأولاد فايت ستكون جاهزة نهاية شهر جوان.

بالنسبة لولاية البليدة فقد تضمن العرض الذي قدمه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري مشروع إنجاز 1294 وحدة سكنية بصيغة العمومي إيجاري بالصفصاف الذي تنتهي به الأشغال نهاية شهر جوان المقبل.

كما قام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية البليدة بمداخلة بخصوص التهيئة الخارجية لمختلف المشاريع السكنية المتواجدة بالصفصاف سواء كانت سكنات “عدل” أو عمومي إيجاري.