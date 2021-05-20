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الجزائر
تم وضع خارطة طريق لتسليمها في الثلاثي الثاني من السنة

وزارة السكن: تسليم حصة جديدة من مساكن عدل..قريبا

الشروق أونلاين
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وزارة السكن: تسليم حصة جديدة من مساكن عدل..قريبا

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة ،محمد طارق بلعريبي، اجتماعاً تقنيا ضمَّ كلاً من الأمين العام لوزارة السكن، رئيسة ديوان وزارة السكن، والمدير العام المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

وجاء في بيان للوزارة “خصص الاجتماع لوضع خارطة طريق خاصة بسكنات البيع بالإيجار المبرمجة للتسليم خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021”.

حيث أمر الوزير بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز على مستوى المشاريع المعنية وكذا التنسيق مع مصالح مؤسسة “سونلغاز” قصد التكفل بربط هذه الأحياء بشبكات الكهرباء والغاز.

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