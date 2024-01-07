وزارة السكن تضبط رزنامة إطلاق الاكتتاب في برنامج “عدل 3”

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم الأحد، اجتماعا تقنيا يضمّ عدّة قطاعات، لتحضير إطلاق عملية الاكتتاب في برنامج السكنات الجديد “عدل 3”.

ويهدف الاجتماع، حسب بيان للوزارة، إلى “دراسة جميع الجوانب التقنية، وسرد مختلف الانشغالات المتعلقة بعملية الاكتتاب في صيغة عدل 3”.

“حيث تم ضبط رزنامة زمنية، للقيام بمختلف التجارب التي من شأنها إيجاد كل الحلول الممكنة، وإنجاح العملية”، يضيف البيان.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إطلاق الطبعة الثالثة لبرنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل” في خلال عام 2024 الجاري.