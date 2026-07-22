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الجزائر

وزارة السكن تفتح باب التوظيف في هذه المناصب

محمد فاسي
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وزارة السكن تفتح باب التوظيف في هذه المناصب
ح.م
مقر وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عن فتح باب الترشح لشغل عدد من الوظائف العليا على مستوى الإدارة المركزية، في مجالات الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية، لفائدة المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية ويتمتعون بخبرة مهنية وكفاءة عالية.

ويشمل الإعلان مناصب مدير عام للأنظمة المعلوماتية والتخطيط والإحصائيات، ومدير الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية، ومدير أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، ومدير فرعي للأنظمة المعلوماتية والتطوير والتطبيقات الرقمية، ومدير فرعي للأمن والتدقيق، ومدير فرعي لحماية المعطيات.

واشترطت الوزارة أن يكون المترشح حائزًا على شهادة مهندس دولة أو شهادة أعلى في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة، مع خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لمنصب المدير العام، وأربع سنوات لبقية المناصب، إضافة إلى الجنسية الجزائرية، والقدرة على قيادة وتسيير المشاريع الإدارية والتقنية، وإتقان اللغتين العربية والفرنسية.

ويتكون ملف الترشح من طلب خطي يحدد المنصب المطلوب، وسيرة ذاتية مفصلة، ونسخ من الشهادات والمؤهلات العلمية، وشهادات العمل المثبتة للخبرة المهنية.

وأوضحت الوزارة أن ملفات الترشح تُرسل عبر البريد الإلكتروني [email protected] وحددت أجل إيداع الملفات بـ 15 يومًا ابتداءً من تاريخ نشر الإعلان في الصحف.

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