وزارة السكن: توزيع أزيد من 3000 وحدة سكنية عبر 5 ولايات 

كشفت وزارة السكن عن توزيع أزيد من 3000 وحدة سكنية عبر 5 ولايات بمختلف الصيغ في إطار الاحتفالات بذكرى 20 أوت.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، السبت، أنه تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، شهدت ولايات الوطن عمليات توزيع 3022 سكنا بمختلف الصيغ هذه عينة منها:

– غليزان:

توزيع 1.372 وحدة سكنية موزعة كما يلي: 443 سكن عمومي إيجاري، 226 سكن ترقوي مدعم، 703 مقرر استفادة من السكن الريفي.

– جيجل:

توزيع 20 مسكن ترقوي مدعم، 527 مقرر استفادة لبناء سكن ريفي.

– عين الدفلى:

تسليم شهادات الإستفادة ومفاتيح السكنات لمجموعة من المستفيدين من حصة 200 مسكن عمومي إيجاري ببلدية العبادية.

-ميلة:

تسليم مفاتيح 213 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.

– سعيدة:

توزيع 306 مقرر استفادة من الإعانات الريفية، توزيع وتسليم 180 مقرر استفادة من سكن عمومي إيجاري بأولاد براهيم، 84 مقرر استفادة من سكن عمومي إيجاري بعين السخونة، 80 مقرر استفادة من سكن عمومي إيجاري بقرية العيون وكذا 40 مقرر استفادة من سكن عمومي إيجاري بقرية العين الزرقاء.