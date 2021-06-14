وزارة السكن: دراسة دفعة ثانية من طعون مكتتبي “عدل 2013”

قصد تمكينهم من تحميل أوامر الدفع

أمر وزير السكن، طارق بلعريبي، بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي “عدل 2013″، الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم.

وترأس الاثنين وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقنيا ضم عددا ً، من إطارات الوزارة على رأسهم الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.

أفاد بيان للوزارة أن “الاجتماع خصص لدراسة ملف الطعون على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” حيث أسدى الوزير تعليمات بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي “عدل 2013″ الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الانطلاق في منح أوامر الدفع الأولى لأصحاب الطعون ممن لم يسددوا الشطر الأول كانت بتاريخ 31 مارس 2021 وشملت أزيد من 18 ألف مكتتب، هذا وستعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” مكتتبيها بمستجدات ملف دراسة الطعون للمكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول بحر هذا الأسبوع.