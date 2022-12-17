وزارة السكن عازمة على تسوية الطعون إلى آخر مكتتب

أكدت فتح موقع "عدل" الالكتروني قريبًا

استقبل، السبت، الأمين العام بوزارة السكن رفقة الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وكل من المدير العام المكلف بالمشاريع، ومديرة الإعلام الآلي والإحصائيات بالوكالة المنسق الوطني لأصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون برد أو بدون رد، الذين سددوا الشطر الأول، والذين لم يسددوا بعد من برنامج السكن الاجتماعي الأيجاري عدل2، وتم طمأنة المكتتبين بتسوية وضعيتهم قريبا.

وثمن ممثلو المكتتبين هذا اللقاء الذي وصفه المنسق الوطني لأصحاب الطعون عطير محمد أمين، بالإيجابي ويبشر بالخير للجميع بعد أن شرح لهم المسؤولون سبب فتح الموقع الالكتروني لاختيار المواقع يوم 13 ديسمبر المنصرم في بعض الولايات باستثناء ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، تيزي وزو، لأنه يتم فتح الموقع للاختيار بعد انطلاق المشاريع فيها.

وفي نفس السياق أوضح الأمين العام بوزارة السكن أن الوزارة نسقت مع الجهات المعنية بما فيها وكالة عدل وولاية الجزائر، هذه الأخيرة التي تكفلت باسترجاع بعض المواقع خلال الأسبوع المنصرم، وهذا دليل على سعي السلطات على رأسها وزارة السكن لإيجاد حل نهائي لتسوية وضعية أصحاب الطعون في أقرب وقت، وهو ما نلمسه في النظر الفوري لمشاكل المعنيين من خلال استقبالهم دوريا على مستوى وكالة “عدل” وحتى بمقر الوزارة.

ومن جهة أخرى، وعد ممثل الوزارة بفتح الموقع الالكتروني لاختيار المواقع قريبا بعد استرجاع الوالي السابق لولاية الجزائر بعض المواقع بالعاصمة مع إضافة موقع جديد، مباشرة بعد تنصيب شركة الإنجاز وبداية الأشغال، مؤكدا لهم أن العملية مستمرة.

وبذلك استبشر أصحاب الطعون خيرا بهذا اللقاء الذي جمع ممثليهم مع الهيئات المعنية، وخرجوا مطمئنين بحل انشغالهم.

وبخصوص المكتتبين الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد فسيتم استدعاءهم أيضا شرط استيفاء ملفاتهم كل الشروط، حسب تصريح الرئيس المدير العام لوكالة عدل.

كما دعا المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول ولم يسحبوا الأمر بالدفع وتتوفر فيهم شروط القبول إلى الدخول للموقع، ومنه سيتم غلق ملف “عدل” نهائيا.

وأكدت وزارة السكن في عدة مناسبات بأنها عازمة على مواصلة تسوية كل الملفات العالقة، إلى أن يتحصل آخر مكتتب على مفاتيح سكنه.