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الجزائر

وزارة السكن: مؤسسة الإنجاز الصينية “تتقاعس” في أشغال ملعب الدويرة (صور)

الشروق أونلاين
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وزارة السكن: مؤسسة الإنجاز الصينية “تتقاعس” في أشغال ملعب الدويرة (صور)
ح.م
ملعب الدويرة

أبدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، استياءه من “التقاعس الواضح” الذي تسجّله مؤسسة الإنجاز الصينية “ZCIGC”، في إنجاز ملعب الدويرة لكرة القدم.

كان ذلك في اجتماع للوزير مع مسؤولي المؤسسة يوم الثلاثاء، خلال زيارة أجراها لتفقّد وتيرة تقدّم أشغال إنجاز الملعب، الذي كان يفترض تسليمه قبل عدّة أشهر.

وجاء في بيان للوزارة، أن بلعريبي عبّر عن “عدم رضاه التام من أداء المؤسسة المكلّفة بالإنجاز، بسبب إخلالها ببنود العقد. لا سيما ما تعلق منه بآجال الإنجاز وتسليم المشروع”.

فقد “ثَبُتَ من خلال المعاينة الدقيقة التي أعدّتها المفتشية العامة للوزارة، ومكتب الدراسات المكلّف بالمتابعة، إخلال المؤسسة الصينية بالالتزامات التعاقدية. والتقاعس الواضح في تنفيذ الأشغال الموكلة لها”، يضيف البيان.

كما ذكّر بيان وزارة السكن بتقديم “إعذارين لمؤسسة “ZCIGC”. لتنبيهها بضرورة احترام البنود والالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في العقد الأساسي للصفقة الرسمية ولواحقها”.

وكان الوزير بلعريبي قد لوّح في فيفري من العام الماضي، بفسخ عقد الشركة المكلّفة بأشغال التهيئة الخارجية للملعب، في حالة عدم التقيّد بالآجال المحدّدة للإنجاز.

كما أمر الوزير أنذاك “بتدارك الأشغال المتأخرة، عن طريق تكثيف وفتح ورشات جديدة. خاصة في الجهة المتعلقة بحظيرة السيارات والحافلات، مع العمل بنظام 8X3”.

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