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وزارة السياحة تعلن الحرب على الرحلات غير المرخصة

س.م
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وزارة السياحة تعلن الحرب على الرحلات غير المرخصة
ح.م

أمرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بمنع الرحلات السياحية غير القانونية عبر مختلف الولايات، والتي تنظمها الجمعيات وأصحاب مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك في تعليمة موجهة لمديرياتها الولائية.

وحسب الوزارة قامت مديرية السياحة لعنابة، الجمعة، رفقة مديرية التجارة والسلك الأمني بعملية تفتيش منظمي  الرحلات  غير القانونية (5 حافلات).

وأوضحت أن هذه العملية تدخل في إطار محاربة تنظيم الرحلات السياحية بصفة غير قانونية من الجمعيات وأصحاب مواقع التواصل الإجتماعي.

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