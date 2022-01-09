وزارة السياحة تعلن الحرب على الرحلات غير المرخصة
أمرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بمنع الرحلات السياحية غير القانونية عبر مختلف الولايات، والتي تنظمها الجمعيات وأصحاب مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك في تعليمة موجهة لمديرياتها الولائية.
وحسب الوزارة قامت مديرية السياحة لعنابة، الجمعة، رفقة مديرية التجارة والسلك الأمني بعملية تفتيش منظمي الرحلات غير القانونية (5 حافلات).
وأوضحت أن هذه العملية تدخل في إطار محاربة تنظيم الرحلات السياحية بصفة غير قانونية من الجمعيات وأصحاب مواقع التواصل الإجتماعي.
في إطار محاربة تنظيم الرحلات السياحية بصفة غير قانونية من الجمعيات و أصحاب مواقع التواصل الإجتماعي قامت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لعنابة مديرية التجارة والسلك الأمني بعملية تفتيش
منظمي هذه الرحلات 5 حافلات غير القانونية صبيحة اليوم الجمعة المتابعات القانونية جارية. pic.twitter.com/hRK2CCCPkV
— وزارة السياحة والصناعة التقليدية (@TourismeArtisan) January 7, 2022