وزارة السياحة تكذّب طرد معتمرين جزائريين من فندق في مكة

كذّبت وزارة السياحة والصناعة التقليدية مساء السبت في بيان، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرّض معتمرين جزائريين للطرد من فندق في مكة المكرمة.

وقالت الوزارة في بيانها إن هذه المعلومات “لا أساس لها من الصحة”. مؤكدة أنها تواصلت مع مسيّر الوكالة السياحية المعنية، لتبيّن أن “الوكالة قد وفّرت الإقامة بالقرب من مكة المكرمة، لفوجين من المعتمرين يتكوّنان من 93 معتمر”.

ولم يتلقى المعتمرون المسافرون مع هذه الوكالة “أي صعوبات خلال إقامتهم، التي تسير بصفة عادية”، وفق ما ذكره ذات البيان.

وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قد نقلت ما وصفته بـ”نداء استغاثة من 100 معتمر جزائري أغلبهم من كبار السنّ، طردوا من غرف الفندق بمكة بسبب انتهاء مدة العقد”.

وأوضحت المنظمة بأن الوكيل السعودي لا يبالي مع تهرب وكالة السياحة الجزائرية من مسؤوليتها وطالب المعتمرين بأموال إضافية.