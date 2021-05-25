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الجزائر

وزارة السياحة: كافة الفنادق جاهزة لاستقبال الجالية وبأسعار معقولة

الشروق أونلاين
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وزارة السياحة: كافة الفنادق جاهزة لاستقبال الجالية وبأسعار معقولة

أكد المدير العام للسياحة موسى بن تامر، الثلاثاء، أن كافة الفنادق جاهزة لاستقبال الوافدين إلى الجزائر بعد فتح الحدود الجوية في 1 جوان القادم بأسعار معقولة.

وأوضح بن تمار خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن كل المؤسسات الفندقية مستعدة لمواكبة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة فيما يخص استقبال الوافدين إلى الجزائر وخضوعهم إلى الحجر الصحي.

وأضاف أن مصالحه سوف تعمل على توفير الإقامة الجيدة للمواطنين وهذا بعد استيفائهم لكافة الشروط.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى أن الإقامة في الفنادق ستدوم 5 أيام قابلة للتمديد في حال كانت نتيجة الكشف عن فيروس كورونا إيجابية في اليوم الخامس والأخير.

وعن أسعار الفنادق قال ضيف المورنيغ أنها ستكون معقولة وفي متناول كافة الوافدين، موضحا أن دفع ثمن الإقامة والرعايا الصحية سيكون عند شراء التذكرة من الخطوط الجوية الجزائرية.

وبالتزامن مع انطلاق موسم الإصطياف أكد المدير العام للسياحة أن الفنادق التي ستستقبل الجالية لن تكون هي نفسها المخصصة لاستقبال المصطافين.

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التعليقات
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  • Zinadine

    الحكومة تتصرف بإجحاف وكأن الجزائر بلد سياحي!! كل القادمين إلى الجزائر هم مواطنين جزائريين الذينهم يشاركون في دعم حياة ملايين الجزائريين ولولاهم لمات الكثير من الجزائريين فقرا ومرضا! بدلا من أن تسهل الدولة وتساعد هؤلاء المهاجرين وتنصفهم تحاول أن تستغلهم والسطو على ممتلكاتهم وإبتزازهم بقوانين غير معقولة ولا تخدم أحدا إلا فنطزيات مجانين يسيطرون على القرار الجزائري!

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