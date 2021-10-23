وزارة السياحة.. نحو إعادة النظر في أسعار خدمات الفنادق

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التجارة لإعادة النظر في أسعار خدمات الفنادق.

وأكد الوزير، السبت، خلال تفقده لفندق “تاهات “تمنراست بعد إعادة افتتاحه اثر عملية تأهيل, أن قطاع السياحة يعتمد بدرجة أولى على إعادة بعث السياحة الداخلية من خلال جلب السواح و التعريف بالمقومات السياحة الكبرى عبر مختلف مناطق الوطن، وهذا يتم عبر تكثيف الرحلات السياحية و مراجعة أسعار خدمات الفنادق و تسقيف هذه الأسعار.

وخلال رد حمادي على انشغالات المتعاملين السياحيين المحليين بتمنراست والمتعلق بإعادة بعث الحركية السياحية بالمنطقة, شدد الوزير على مرافقة كل الوكالات السياحية لإعادة بعث نشاطها والتي يجب أن تعمل جاهدة في استقطاب اكبر عدد ممكن من السواح

وعن قدوم السياح الأجانب, قال الوزير أن “الحصول على ما يسمى بالتأشيرة الجماعية متاح لكل الوكالات السياحية المعتمدة و التي يجب عليها أن تبادر في طلبها لضمان استقطاب عدد كبير من السياح الأجانب, خاصة منهم المهتمين بسياحة المغامرات والسياحة الثقافية التي تتوفر في ولاية تمنراست”, داعيا إلى الترويج لها و تسويق مختلف المنتوجات السياحية

وتطرق متعاملون سياحيون الى ضرورة ضمان فرص تكوين لفائدة الشباب في مجال السياحة الصحراوية على غرار المرشدين و موافقي الفرق السياحية, و رد الوزير أن المسألة ستتكفل بها مصالحه بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني عن طريق التمهين.