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الجزائر

وزارة الشؤون الدينية: إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

الشروق أونلاين
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وزارة الشؤون الدينية: إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأربعاء، عن مراسلة كافة مديرياتها من أجل إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل.

وأفاد بيان للوزارة،  “إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن، ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة صلاة الاستسقاء، وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه إنه حل الجفاف خرج إلى المصلى فاستسقى..”

استسقاء

وتابع بيان الوزارة: راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كافة مديرياتها عبر كامل التراب الوطني من اجل إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت الموافق لـ 16 أكتوبر 2021، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تخصيص خطبة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء وتذكير الناس بإحكام وآداب صلاة الاستسقاء ومنها:

– التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام

– الصيام قبل صلاة الاستسقاء

– التصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكفل الاجتماعي بين الناس

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