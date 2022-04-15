وزارة الشؤون الدينية تحدد مبلغ زكاة الفطر لهذه السنة

دعت الأئمة إلى جمعها ابتداء من منتصف رمضان

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف زكاة الفطر لهذه السنة بـ 120 دج، داعية الأئمة إلى الشروع في جمعها ابتداء من منتصف شهر رمضان.

ودعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل والتي قدرتها هذه السنة بـ”120 دج وهي قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت بلدنا”.

وكلفت الوزارة أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع الزكاة “ابتداء من منتصف شهر رمضان على ألا توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك”.

كما ذكرت في ذات الإطار بأن هذه الزكاة “تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير غني أو فقير إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته”.