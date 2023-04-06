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وزارة الشؤون الدينية تحدّد قيمة زكاة الفطر للعام 1444ه
الجزائر

وزارة الشؤون الدينية تحدّد قيمة زكاة الفطر للعام 1444ه

محمد عبد المؤمن
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وزارة الشؤون الدينية تحدّد قيمة زكاة الفطر للعام 1444ه
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تحديد قيمة زكاة الفطر بـ120 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم الخميس في بيان، عن تحديد قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1444، بـ120 دينار عن كلّ فرد.

ودعت الوزارة في بيانها إلى المبادرة بإخراج هذه الزكاة، التي تساوي قيمة صاع، أو 2 كلغ، من غالب قوت أهل البلد، قبل قدوم عيد الفطر المقبل.

وجاء في البيان أن الوزارة “كلّفت الأئمة، بالتعاون مع لجان صندوق الزكاة عبر مساجد الوطن، بالشروع في جمع زكاة الفطر، ابتداء من منتصف الشهر الفضيل”.

لكن المبالغ التي يتمّ جمعها، “لن توزّع على مستحقّيها إلا يوما أو يومين، قبيل عيد الفطر المبارك”، تؤكد الوزارة في بيانها.

وذكّرت الوزارة بأن “زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا وكبيرا، غنيّا وفقيرا. إذا كان يملك ما يزيد على قوت يومه. بحيث يخرجها المكلّف عن نفسه، وعن كلّ من تجب عليه نفقتهم”.

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