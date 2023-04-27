وزارة الشؤون الدينية تدعو لإقامة صلاة الإستسقاء السبت

دعت وزارة الشؤون الدينية إلى إقامة صلاة الإستسقاء يوم السبت المقبل، عبر كافة المساجد، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وأوضح بيان للوزارة أنه “نظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدى، وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما شكي له القحط في زمانه، تدعو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المواطنين إلى حضور صلاة الاستسقاء المزمع إقامتها يوم السبت 9 شوال 1444هـ الموافق 29 أفريل 2023م عبر كافة مساجد الجمهورية، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا”.

كما دعت الوزارة إلى “التأدب بآداب صلاة الاستسقاء من التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء والمساكين، رجاء من الله أن يسقينا غيثا مريئا مريعا، نافعا غير ضار عاجلا غير آجل”.