وزارة الشؤون الدينية تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم الأربعاء في بيان، إلى إقامة صلاة الاستسقاء عبر مساجد التراب الوطني، يوم السبت 11 نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان الوزارة:”نظرا لتأخر سقوط الأمطار في ربوع الوطن، وإحياء لسنة المصطفى، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء.

وستقام الصلاة المذكورة يوم السبت 27 ربيع الثاني 1444هـ، الموافق لـ 11 نوفمبر 2023، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، وفق ما ذكره البيان.

ودعت الوزارة إلى “التأدب بآداب صلاة الاستسقاء، من التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام. والتصدق على الفقراء والمساكين، رجاء من الله أن يسقينا غيثا”.