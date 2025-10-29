وزارة الشؤون الدينية تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأربعاء، إلى إقامة صلاة الاستسقاء، إثر تأخر نزول الغيث عبر مختلف ولايات الوطن.

وتبعا لبيان الوزارة، فقد تم توجيه مراسلة إلى كافة مديريات القطاع من أجل إقامة صلاة الاستسقاء، يوم السبت 10 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 01 نوفمبر 2025 م على الساعة التاسعة صباحا.

كما حثت الوزارة أئمة المساجد على اغتنام أوقات الدروس والصلوات، وصلاة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء، وتذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء ومنها التوبة، والاستغفار، ورد المظالم وصلة الأرحام، والصيام قبلها،والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس.