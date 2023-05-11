وزارة الشؤون الدينية تطلق 10 آلاف عملية توعوية لمكافحة المخدرات (فيديو)

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الخميس، أن وزارته برمجة حوالي 10 آلاف عملية توعوية لمكافحة المخدرات، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لمكافحتها والوقاية منها.

وكشف بلمهدي خلال إشرافه على ندوة علمية بعنوان: “دور المسجد في الوقاية من آفة المخدرات” أن “الوزارة قامت بحوالي 10 آلاف عملية توعوية لمكافحة المخدرات”.

وتابع الوزير تصريحه: ” هذه العمليات تشمل خطب ودروس الجمعة بالمساجد ومواقع التواصل الاجتماعي ونزول الأئمة والمشايخ بالقنوات التلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى المجاس العلمية والخرجات الميدانية”.

وواصل وزير الشؤون الدينية: “الإمام الآن أصبح يخرج إلى المجتمع ليوصل له هذا الخطاب التوعوي الذي يتغاضى عن مكافحته الكثير من الناس”.